An der Bundesstraße 189 Nachfolge für Sonderpostenmarkt in Gohre bei Stendal gesucht

Seit Weihnachten ist der Sonderpostenmarkt Wiedenhöver an der B 189 zwischen Stendal und Magdeburg geschlossen. Sollte nicht bald eine Nachfolge gefunden werden, hat die Ortsbürgermeisterin eine Befürchtung.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 01.01.2026, 13:57
Der Sonderpostenmarkt Wiedenhöver in Gohre ist seit Weihnachten zu. findet sich für den Laden an der B189 zwischen Stendal und Magdeburg ein neuer Nutzer?.
Gohre - Die Tore sind geschlossen. Schon vor dem Weihnachtsfest sind im Sonderpostenmarkt Wiedenhöver in Gohre die Lichter ausgegangen. „Das ist wirklich sehr schade. Es war eine Bereicherung für den Ort“, sagt Ortsbürgermeisterin Christel Güldenpfennig (CDU). Wie geht es mit dem Geschäft an der Bundesstraße 189 weiter? Sie hat eine Befürchtung.