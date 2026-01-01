weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Ein gigantisches Feuerwerk wurde zum Jahreswechsel über Wolmirstedt entzündet. Trotzdem gab es am Morgen eine Überraschung.

Von Gudrun Billowie 01.01.2026, 14:15
Ein Bild, wie auf der Schlossdomäne, gab es mehrfach in Wolmirstedt: Die Silvesterböller warten in Müllsäcken darauf, dass sie abgeholt werden.
Ein Bild, wie auf der Schlossdomäne, gab es mehrfach in Wolmirstedt: Die Silvesterböller warten in Müllsäcken darauf, dass sie abgeholt werden. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Zweimal musste Wolmirstedts Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken. Zuerst wurde ein Balkonbrand, später ein brennender Müllhaufen gemeldet. Am nächsten Morgen bot Wolmirstedt dazu an vielen Stellen ein überraschendes Bild.