Ein gigantisches Feuerwerk wurde zum Jahreswechsel über Wolmirstedt entzündet. Trotzdem gab es am Morgen eine Überraschung.

Ein Bild, wie auf der Schlossdomäne, gab es mehrfach in Wolmirstedt: Die Silvesterböller warten in Müllsäcken darauf, dass sie abgeholt werden.

Wolmirstedt. - Zweimal musste Wolmirstedts Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken. Zuerst wurde ein Balkonbrand, später ein brennender Müllhaufen gemeldet. Am nächsten Morgen bot Wolmirstedt dazu an vielen Stellen ein überraschendes Bild.