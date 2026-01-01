EIL:
In Wolmirstedt musste die Feuerwehr in der Silvesternacht zweimal ausrücken Silvesternacht: Feuerwehreinsätze und Müllsäcke
Ein gigantisches Feuerwerk wurde zum Jahreswechsel über Wolmirstedt entzündet. Trotzdem gab es am Morgen eine Überraschung.
01.01.2026, 14:15
Wolmirstedt. - Zweimal musste Wolmirstedts Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken. Zuerst wurde ein Balkonbrand, später ein brennender Müllhaufen gemeldet. Am nächsten Morgen bot Wolmirstedt dazu an vielen Stellen ein überraschendes Bild.