Spargelbauer aus Tangermünde in Not, eine Familientradition stirbt

Tangermünde. - Wer in Tangermünde Spargel oder Erdbeeren direkt vom Feld kaufen möchte, der tut das seit mehr als 30 Jahren bei Bauer Franiel. Der 64-Jährige ist seit der Wende selbstständig. Nun ist seine Familientradition in Not. Thomas Franiel erzählt, wie es um seine Zukunft bestellt ist.