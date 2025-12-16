weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Weihnachtsgebäck kaufen: Stollen oder Baumkuchen? So genießt Stendal

EIL
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Weihnachtsgebäck kaufen Stollen oder Baumkuchen? So genießt Stendal

Die Volksstimme hat sich umgehört: Diese traditionellen Weihnachtsklassiker landen in Stendal auf dem Gebäckteller. Was bei Kauf und Lagerung beachtet werden sollte.

Von Nadine Wustmann 16.12.2025, 12:00
Kunden der Coffee-Lounge Kerkow in der Breiten Straße in Stendal kaufen gern die „Königlichen Salzwedeler Baumkuchen“.
Kunden der Coffee-Lounge Kerkow in der Breiten Straße in Stendal kaufen gern die „Königlichen Salzwedeler Baumkuchen“. Foto: Nadine Wustmann

Stendal. - Einen klassischen Stollen zu backen, bedarf viel Zeit: Zutaten müssen eingekauft, Rosinen eingeweicht und der Hefeteig angesetzt werden. 60 bis 90 Minuten muss der Teig ruhen – genug Zeit, um beim Bäcker um die Ecke einen Stollen zu kaufen, falls die Eigenkreation nicht gelingt. In Stendal bieten Bäckereien ein breites Sortiment weihnachtliche Naschereien an – nicht nur der Stollen ist begehrt.