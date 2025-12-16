EIL
Weihnachtsgebäck kaufen Stollen oder Baumkuchen? So genießt Stendal
Die Volksstimme hat sich umgehört: Diese traditionellen Weihnachtsklassiker landen in Stendal auf dem Gebäckteller. Was bei Kauf und Lagerung beachtet werden sollte.
16.12.2025, 12:00
Stendal. - Einen klassischen Stollen zu backen, bedarf viel Zeit: Zutaten müssen eingekauft, Rosinen eingeweicht und der Hefeteig angesetzt werden. 60 bis 90 Minuten muss der Teig ruhen – genug Zeit, um beim Bäcker um die Ecke einen Stollen zu kaufen, falls die Eigenkreation nicht gelingt. In Stendal bieten Bäckereien ein breites Sortiment weihnachtliche Naschereien an – nicht nur der Stollen ist begehrt.