Die Volksstimme hat sich umgehört: Diese traditionellen Weihnachtsklassiker landen in Stendal auf dem Gebäckteller. Was bei Kauf und Lagerung beachtet werden sollte.

Kunden der Coffee-Lounge Kerkow in der Breiten Straße in Stendal kaufen gern die „Königlichen Salzwedeler Baumkuchen“.

Stendal. - Einen klassischen Stollen zu backen, bedarf viel Zeit: Zutaten müssen eingekauft, Rosinen eingeweicht und der Hefeteig angesetzt werden. 60 bis 90 Minuten muss der Teig ruhen – genug Zeit, um beim Bäcker um die Ecke einen Stollen zu kaufen, falls die Eigenkreation nicht gelingt. In Stendal bieten Bäckereien ein breites Sortiment weihnachtliche Naschereien an – nicht nur der Stollen ist begehrt.