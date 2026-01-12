Das Umweltbildungszentrum in Buch hat für die ersten Monate des Jahres bereits verschiedene Seminare und Workshops zusammengestellt. Was für wen und wann geboten wird.

Umweltbildungszentrum wartet mit Programm für Jung und Alt auf

Sowohl Kinder als auch Erwachsene erhalten die Möglichkeit, sich im Bucher Umweltzentrum mit der Technik des Filzens vertraut zu machen.

Tangermünde. - Altes Wissen, altes Handwerk, Praktisches, Gesundes und vieles mehr stehen allein im ersten Halbjahr auf dem Plan des Umweltbildungszentrums im Tangermünder Ortsteil Buch. Die Mitarbeiter des Zentrums für Ökologie, Umwelt- und Naturschutz (Zönu) ziehen mit ihren Angebote nicht nur Kinder und Jugendliche in ihren Bann. Seit Jahren sind auch viele Erwachsene gern hier zu Gast und Teil von Veranstaltungen.