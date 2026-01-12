Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis durch gefrierenden Regen stellt der Landkreis Börde den gesamten Schülerverkehr erneut ein. Am 13. Januar fährt daher kein Schulbus.

Landkreis Börde/vö - Der Landkreis Börde reagiert auf eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis durch gefrierenden Regen und stellt am Dienstag, 13. Januar, den gesamten Schülerverkehr erneut ein - sowohl im öffentlichen Personennahverkehr als auch den freigestellten Schülerverkehr für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Eine sichere Beförderung könne unter den aktuellen Wetterbedingungen nicht gewährleistet werden.

An den Schulen im Landkreis findet daher an diesem Tag kein allgemeiner Schulbetrieb statt. Wichtig: Es handele sich jedoch nicht um einen generellen Schulausfall. Die Schulpflicht bleibe grundsätzlich bestehen. Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, sich über die bekannten Kommunikationskanäle der jeweiligen Schule über konkret getroffene Regelungen zu informieren.

Die Festlegung gelte vorerst nur für diesen einen Tag, informiert Pressesprecherin Anne-Luise Schröder gegenüber der Volksstimme.

Über die witterungsbedingten Änderungen informiert auch die BördeBus GmbH auf ihrer Internetseite: So verkehre der Linienverkehr am 13. Januar nach Ferienfahrplan. Ferner könne es zu Einschränkungen und Verspätungen wegen gefrierenden Regens kommen.