Der Neujahrsempfang der Einheitsgemeinde Bismark ist traditionsgemäß ein Stelldichein von Kommunalpolitik, Wirtschaft und Vereinen. So auch am Dienstag, 16. Januar 2024, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle von Bismark, wenn sich die Beteiligten darüber austauschen, was das neue Jahr bringen wird.

Archivfoto: Axel Junker