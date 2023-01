Wie die Altmark in den Firmennamen kam - oder aus ihm verschwand

Salzwedel/Stendal - Viele Firmennamen, in denen die Altmark erwähnt wird, sind nicht in Stein gemeißelt. Die „Salzwedeler Baumkuchen GmbH“, die „Beauty Akademie Stendal“ oder der „Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt“ beziehen sich in ihrem Namen auf ganz andere geografische Bezeichnungen. Mit etwas Fantasie kann man selbst die Gardelegener Herkunft des berühmten „Garley Bräu“ vom Firmennamen herleiten.