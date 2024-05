Uchtdorf feiert seine offenen Kirchentüren am 11. und am 12. Mai mit Musik und Festgottesdienst. Wer dabei sein will, sollte sich online anmelden.

Uchtdorf. - Die Kirche in Uchtdorf will in Zukunft 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche offen stehen für Besichtigungen und individuelle Andacht. Um den Auftakt dazu zu feiern, gibt es gleich zwei Veranstaltungen - am 11. und am 12. Mai.