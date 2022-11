Dienstleister aus Müden wickelt Tierbestand im Wildpark Weißewarte ab

Rund 400 Tiere in 50 Arten müssen in den kommenden Wochen den Wildpark Weißewarte verlassen. Eine Mammutaufgabe, die der mit der Betreuung beauftragte Wildpark Müden jetzt übernimmt. Es gebe bereits etliche Anfragen von Tierliebhabern, die Tiere aufnehmen wollen, heißt es aus Tangerhütte.

Weißewarte - Mit der Entscheidung, die beiden einzigen eingereichten Konzepte für eine mögliche Weiterführung des Wildparkes in Weißewarte abzulehnen, hat der Hauptausschuss in Tangerhütte in der Vorwoche die komplette Abwicklung des Tierbestandes beschlossen. Der läuft jetzt an.