Bodenfunde und Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten gaben den Anstoß für die Pläne, einen eigenen Heimatverein in Uchtdorf (Tangerhütte) zu gründen.

Dorf im Süden des Kreises Stendal will neuen Verein gründen

Bodenfunde aus 30 Jahren Landwirtschaft gaben den Ausschlag für den Plan, in Uchtdorf einen Heimatverein zu gründen.

Uchtdorf. - In Uchtdorf will sich ein Heimatverein gründen. Raubritter und die alte Wehrkirche, in die sich die Bewohner bei Gefahr zurückzogen, spielen eine Rolle, es soll das regionale Brauchtum gepflegt und Vergangenheit zugänglich gemacht werden.