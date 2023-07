Mitten in der Tangerhütter Innenstadt und in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof gibt es eine Art Treffpunkt, an dem die Tangerhütter und ihre Gäste gern verweilen. Den hat der SPD-Ortsverband Tangerhütte jetzt ein bisschen schöner gemacht.

Tangerhütte - An der zentralen Bismarckstraße, unter dem großen, schattenspenden Trompetenbaum, der auch Zigarren- oder Bohnenbaum genannt wird, sitzen die Menschen gern für eine Plauderei oder weil sie auf jemanden warten. Die Sitzgelegenheiten auf den Mauern des Hochbeetes dort gibt es schon lange und an vielen Stellen war sie inzwischen so marode, dass man schon genau hinschauen musste, wo man sich setzt.

Das wollten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins um Vorsitzenden Norman Rentner unbedingt ändern. Schließlich sind viele von ihnen auch selbst des Öfteren vor Ort – ob für Parteiversammlungen oder als Helfer.

Nachdem das Bahnhofsumfeld mit dem Norma-Neubau neu gestaltet wurde und der Bereich mit den Bänken durch den Abriss des Hauses dazwischen nun in unmittelbarer Bahnhofsnähe liegt, ist er noch attraktiver geworden. Hinzu kommt, dass Besucher des Nachhaltigkeitsladens, des Treffpunkts nebenan und der ASB-Begegnungsstätte gern dort sitzen.

Der Nachhaltigkeitsladen, der aus dem Ukraine-Kleiderlager hervorgegangen ist und noch immer von den Helfern der ersten Stunden betreut wird, bietet getragene Kleidung und mehr für alle Bedürftigen an. Genutzt wird der Laden aber nach wie vor besonders von ukrainischen Geflüchteten, die regelmäßig zu Gast sind.

Aktuell werden vor allem Spielsachen für alle Altersstufen gebraucht, aber auch Kinderwagen und Kinderbetten. Darüber hinaus wird aktuelle Kleidung für Erwachsene und Kinder gern angenommen. Die Spendenbereitschaft sei doch in den vergangenen Monaten deutlich zurück gegangen, sagen die Helfer vor Ort. Dass es vor ihrer Tür nun ganz neue, einladende Bänke gibt, das freut auch die Frauen im Kleiderladen.

Der SPD-Ortsverein finanzierte Holz und Farbe im Wert von 350 Euro für sein Innenstadt-Verschönerungsprojekt übrigens aus der Vereinskasse. Die Vorbereitungen vom Sägen über den ersten Anstrich übernahmen Norman Rentner und Holger Müller und die Muskelkraft beim Montieren samt Bohrgeräten gab es von den Mitgliedern.

„Das hier ist ein zentraler Punkt, an dem sich die Menschen treffen und wir wollten, dass der sich auch an das neue, schönere Bahnhofsumfeld anpasst“, sagt Norman Rentner. Um grünes Licht für die Verschönerungsaktion zu erhalten, habe er zunächst mit Tangerhüttes Ortsbürgermeister Gerhard Borstell gesprochen und dann mit der Stadtverwaltung, berichtet er und alle waren begeistert.

Arbeitseinsatz in der Innenstadt: SPD-Ortsvereinsmitglieder ersetzen die Sitzhölzer auf den Mauern vor der ASB-Begegnungsstätte und dem Nachhaltigkeitsladen. Foto: Birgit Schulze

Ganz nebenbei hatte der Ortsverein auch einen Informationsstand aufgebaut, an dem er über seine Arbeit informierte und Interesse an einer Mitgliedschaft wecken wollte. Solche Aktionen liegen den Mitgliedern aber gar nicht so sehr. Man wolle lieber mit Taten überzeugen, sagte etwa Stadträtin Steffi Kraemer.

In den nächsten Wochen will sich der Ortsverein in Tangerhütte unter anderem beim Gartentraumcafé am 6. August im Stadtpark einbringen, wo gemeinsam mit dem Treffpunkt nebenan die Kuchenversorgung der Besucher sicher gestellt wird.

Außerdem sind die Mitglieder auch beim Hinterhoffest im September an der alten Modelltischlerei dabei und sie unterstützen auch die Spendensammlung der Uchtdorfer Jugendwehr für ein neues Mannschaftszelt.