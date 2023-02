Baumschnittarbeiten in der Stadt Wanzleben haben die Gemüter erhitzt. Dabei handelte es sich um Einsätze des Bauhofs in der Innenstadt und Arbeiten, die im Auftrag des Landkreises Börde durchgeführt wurden. Bemängelt wurde die auf den ersten Blick radikale Vorgehensweise.

Wanzleben - Heute ist der letzte Tag in diesem Winter, an dem Baumschnittarbeiten in der Einheitsgemeinde Wanzleben vorgenommen werden dürfen. Die Mitarbeiter des Bauhofes waren in den zurückliegenden Wochen sehr aktiv.