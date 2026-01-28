Die Feuerwehren aus Osterweddingen und Langenweddingen sind am Abend wegen eines schweren Unfalls im Einsatz.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Osterweddingen auf der Sülldorfer Straße.

Osterweddingen/VS. - Mitten in die Vorbereitungen für das Abendessen platzt am Dienstagabend ein weiterer Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr Osterweddingen. Auf der Sülldorfer Straße hatte sich bei schwierigen Straßenbedingungen ein Unfall ereignet.

Sirene und Funkempfänger riefen die Einsatzkräfte um 17.24 Uhr zum Gerätehaus. Hier wurden die Fahrzeuge besetzt, los ging's. Zur Unterstützung eilten ebenfalls Kameraden aus Langenweddingen zur Unfallstelle.

Ersten Informationen zufolge war eine Person eingeklemmt. Sie konnte sich eigenständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde von Ersthelfern betreut. Das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug war ein am Straßenrand abgestellter Pkw.

Das Auto war auf dem Dach liegengeblieben. Foto: Feuerwehr

Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, dass ein Pkw auf dem Dach lag. Die Lageerkundung ergab keinen Ausfluss von Betriebsstoffen. Die verunfallte Person wurde zunächst durch die Kameraden betreut und dann an den Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei übernahm anschließend die Absperrmaßnahmen und organisierte den Abschleppdienst. Somit konnten die Fahrzeuge der Feuerwehren in ihre Gerätehäuser zurückkehren.