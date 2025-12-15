In Wanzleben hat ein Teenager ein Hakenkreuz in die Schule geritzt. Der Leiter hat die Polizei informiert. Nicht der erste Fall jüngst in der Börde - die Zahlen solcher Vorfälle steigen. Die Frage nach den Konsequenzen bleibt.

In der Gemeinschaftsschule Wanzleben ist es wie in mehreren Schulen in der Börde zuletzt zu verfassungsfeindlichen Aktionen gekommen.

Wanzleben - 80 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkrieges inzwischen her. Genauso lange sind aber auch der Hitlergruß und das Hakenkreuz verboten. Wer beides nutzt, macht sich strafbar. Immer häufiger wird das gerade von Jugendlichen aber außer Acht gelassen. Alarmierende Zahlen und Tendenzen verzeichnen sowohl die Schulen in der Börde als auch die Polizei.