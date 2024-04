Die Landesstraße 50 hat im vergangenen Jahr eine neue Asphaltdecke bekommen. Viele Wanzleber beklagen nun den schlechten Zustand im Bereich der Gleise in der Stadt. Das soll sich demnächst ändern.

Wann wird der Bahnübergang in Wanzleben saniert?

Verkehrsteilnehmer, die den Bahnübergang auf der Landesstraße 50 in Wanzleben passieren, bekommen es mit tiefen Rillen im Pflaster und Schlaglöchern zu tun.

Wanzleben. - Der Bahnübergang auf der Landesstraße 50 – unweit des alten Bahnhofs in Wanzleben – ist für Autofahrer ein einziges Ärgernis. Wer hier nicht wirklich langsam über die Gleise fährt, wird so richtig durchgeschüttelt oder riskiert sogar Schäden an seinem Gefährt.