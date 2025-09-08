Silstedt feiert sein großes Jubiläum: Der Wernigeröder Ortsteil wird 1.030 Jahre alt. Besucher erwarten auf dem Fest ein Oldtimertreffen, Livemusik und mehrere Ausstellungen zur Dorfgeschichte. Das Programm im Einzelnen.

1.030 Jahre Silstedt: Große Party zum Jubiläumswochenende mit vielen Highlights geplant

Der Harzort Silstedt feiert sein Jubiläum mit einem vielfältigen Programm.

Silstedt - Gleich zwei Anlässe geben den Silstedtern Grund zum Feiern: das 1.030-jährige Jubiläum ihres Ortes und das 30-jährige Bestehen des Museumshofs Ernst Koch. Am Wochenende vom 12. bis 14. September wird beides zelebriert. Den Besuchern werden Livemusik, ein Oldtimertreffen und Ausstellungen geboten, die Einblicke in die Dorfgeschichte geben sowie Traktoren und Rassegeflügel zeigen.