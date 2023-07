Wohnraum für Familien ist knapp in Wernigerode. Doch es kündigt sich Enspannung an. Die 80 neuen Wohnungen entstehen zentrumsnah und nahe der Altstadt.

Beim Richtfest für das Wohnungsbau-Projekt in Wernigerodes Georgiistraße dankte Christian Linde, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, den Bauarbeitern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Fünf Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und einem Mietertreff entstehen in Georgiistraße. Mit dem Richtfest hat die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) am Mittwoch den Abschluss der erste großen Etappe gefeiert und einen Einblick in das 27-Millionen-Euro-Projekt gegeben.