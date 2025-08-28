Diskussion um Veranstaltung im Harz Debatte um AfD-Ausladung zum Bürgerfrühstück in Wernigerode: Jetzt schalten sich Stadträte ein
Wenn am Sonntag (31. August) auf dem Marktplatz in Wernigerode auf Einladung des Kinderschutzbundes das traditionelle Bürgerfrühstück stattfindet, fehlt die AfD. Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei hat der Kinderschutzbund die Teilnahme verwehrt. Nun schalten sich unter anderem zwei Stadträte in die Debatte ein.
Wernigerode. - (dl). Die Debatte rund um die Ausladung der AfD beim Bürgerfrühstück des Kinderschutzbundes in Wernigerode am Sonntag, 31. August, reißt nicht ab. Nun haben sich André Boks, SPD-Fraktionschef im Stadtrat, und CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann zu Wort gemeldet.