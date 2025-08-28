weather regenschauer
  4. AfD-Ausladung beim Bürgerfrühstück in Wernigerode: Das sagen Stadträte

Diskussion um Veranstaltung im Harz Debatte um AfD-Ausladung zum Bürgerfrühstück in Wernigerode: Jetzt schalten sich Stadträte ein

Wenn am Sonntag (31. August) auf dem Marktplatz in Wernigerode auf Einladung des Kinderschutzbundes das traditionelle Bürgerfrühstück stattfindet, fehlt die AfD. Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei hat der Kinderschutzbund die Teilnahme verwehrt. Nun schalten sich unter anderem zwei Stadträte in die Debatte ein.

Aktualisiert: 28.08.2025, 13:59
Die Ausladung der AfD beim Bürgerfrühstück am 31. August auf dem Marktplatz in Wernigerode sorgt weiter für heftige Debatten - jetzt haben sich auch zwei Stadträte zu Wort gemeldet.
Wernigerode. - (dl). Die Debatte rund um die Ausladung der AfD beim Bürgerfrühstück des Kinderschutzbundes in Wernigerode am Sonntag, 31. August, reißt nicht ab. Nun haben sich André Boks, SPD-Fraktionschef im Stadtrat, und CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann zu Wort gemeldet.