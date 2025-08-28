Diskussion um Veranstaltung im Harz Debatte um AfD-Ausladung zum Bürgerfrühstück in Wernigerode: Jetzt schalten sich Stadträte ein

Wenn am Sonntag (31. August) auf dem Marktplatz in Wernigerode auf Einladung des Kinderschutzbundes das traditionelle Bürgerfrühstück stattfindet, fehlt die AfD. Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei hat der Kinderschutzbund die Teilnahme verwehrt. Nun schalten sich unter anderem zwei Stadträte in die Debatte ein.