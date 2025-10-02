Mit der Rats- und Gästeinformation wurde ein Ersatz für die geschlossene Tourist-Info in Benneckenstein eingerichtet. Was Urlauber und Einwohner der Oberharz-Stadt dort finden können – und was nicht.

Benneckensteins Ortsbürgermeister Kay Rogge und Sabine Aschenbach am Standort der Rats- und Gästeinformation im Rathaus. Sie leitet die Stelle.

Benneckenstein. - Mit den Herbstferien beginnt bald die nächste Urlaubszeit: Und der Weg der ein und anderen Touristen wird sicherlich in den Oberharz führen. Dank der Tourist-Infos in der Stadt können Urlauber sich vor Ort über Angebote und Ausflugsziele erkundigen. Auch in Benneckenstein: Dort wurde zwar die Infostelle vom Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken geschlossen. Mit der Rats- und Gästeinformation konnte jedoch ein Ersatz und Anlaufpunkt für Urlauber geschaffen werden. Und davon profitieren auch die Einwohner.