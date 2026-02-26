Die Bauarbeiten am Töpfermarkt in Benneckenstein sollen voraussichtlich ab März 2026 weitergehen. Bis zum Abschluss der Großbaustelle sind zudem noch weitere Sperrungen geplant.

Arbeiten an Harzer Landesstraße 98 werden fortgesetzt: Worauf Autofahrer sich einstellen müssen

Noch herrscht freie Fahrt am Kreisverkehr in Benneckenstein. Im Verlauf der weiteren Arbeiten wird es aber wieder Vollsperrungen und Umleitungen geben.

Benneckenstein. - Derzeit ist am Töpfermarkt in Benneckenstein alles ruhig, die Bauarbeiten an den Landesstraßen 97 und 98 pausieren noch. Doch nun, wo das Wetter milder wird, könnten die Arbeiten bereits in wenigen Tagen wieder aufgenommen werden.