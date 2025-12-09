Glühwein vom TV-Star serviert: Das kann Besuchern des Wernigeröder Weihnachtsmarktes passieren. Wann sie Schäfer Heinrich, der mit seiner Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ Kult-Status erlangte, in Aktion erleben können.

Schäfer Heinrich, bekannt aus „Bauer sucht Frau“, kommt als Stargast auf den Wernigeröder Weihnachtsmarkt.

Wernigerode. - „Bauer sucht Frau“-Fans aufgepasst: Ein echtes Ur-Gestein der beliebten Kuppel-Show kommt auf den Wernigeröder Weihnachtsmarkt. Mit etwas Glück serviert ihnen Heinrich Gersmeier, besser bekannt als Schäfer Heinrich, ihren Glühwein.