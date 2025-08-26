Gastronomie im Harz Bewertungsskandal in Wernigerode? Google löscht Kritiken für „Café am Markt“

Bewertungsboom mit bitterem Beigeschmack: Das Wernigeröder „Café am Markt“ erlebt einen plötzlichen Anstieg bei den Google-Sternen – gleichzeitig verschwinden hunderte Rezensionen. Gäste berichten von gelöschter Kritik, sogar sachliche Kommentare sollen betroffen sein - und das Harzer Lokal ist keine Ausnahme. Was steckt dahinter?