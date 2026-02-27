Was verbindet einen Berliner Cowboy mit dem Harz? BossHoss-Sänger Alec Völkel gibt persönliche Einblicke in seine Kindheit, spricht über Idole sowie den perfekten Urlaub – und weckt Hoffnung auf ein Brocken-Konzert.

BossHoss kommt in den Harz: Alec Völkel (links) und Sascha Vollmer rocken beim Harz-Open-Air die Bühne im Wernigeröder Bürgerpark.

Wernigerode/Berlin. - Rocken die Hauptstadt-Cowboys von BossHoss bald den Brocken? Sänger Alec Völkel (53) schürt im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke große Hoffnungen darauf. Vor seinem Auftritt beim Harz-Open-Air im Bürgerpark Wernigerode erzählt er außerdem, was ihn mit dem Harz verbindet, welche Stars ihn so richtig nervös machen – und wie der unverkennbare BossHoss-Sound entsteht.