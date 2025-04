Tradition in Gefahr Brände in Abbenrode und Veckenstedt: Nordharzer bangen um Osterfeuer

Trockenheit sorgt in Sachsen-Anhalt teilweise für Absagen von Osterfeuern. Im Nordharz brannte dafür aufgestapelter Baumschnitt in gleich zwei Orten schon deutlich vor dem Fest. Kann in Abbenrode und Veckenstedt trotzdem am Feuer gefeiert werden?