Ein Karrierecamp der Bundeswehr auf dem Brocken sorgt für Wirbel im Harz. Was die Armee bei der umstrittenen Aktion zur Nachwuchs-Werbung mitten im Nationalpark Harz nun konkret plant.

Bundeswehr präsentiert ihre Pläne für Karrierecamp auf dem Brocken im Detail: Was genau geplant ist

Bundeswehr-Vertreter erkundeten am 22. Januar den Gipfel des Brockens für ein geplantes Karrierecamp. Ein Hubschrauber testete dabei mögliche Landepläze.

Schierke. - Rollen bald Panzer auf die Brockenkuppe und damit in die Kernzone des Nationalparks Harz? Wen wollen die Soldaten mit ihrer Werbeaktion in eigener Sache in luftiger Höhe überhaupt erreichen? Wann genau und in welcher personellen Stärke will sich die Truppe auf dem Gipfel präsentieren? Fragen, die seit Bekanntwerden des für Mai geplanten Karrierecamps auf dem Brocken viele Harzer bewegen. Nun beantwortet die Bundeswehr Fragen erstmals im Detail.