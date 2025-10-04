Urlaub im Harz Camping-Boom überall – nur nicht in Wernigerode: Warum „Alte Waldmühle“ fast leer bleibt
Während Campingplätze in Sachsen-Anhalt Rekorde feiern, bleibt ein Platz in Wernigerode fast leer: An der „Alten Waldmühle“ steht selbst bei schönem Wetter kaum ein Wohnwagen. Was hinter der Flaute steckt – und wie die Betreiber gegensteuern wollen.
04.10.2025, 06:15
Wernigerode. - Camping boomt. Immer wieder vermeldet die Branche neue Rekorde bei Gäste- und Übernachtungszahlen, auch in Sachsen-Anhalt. Doch ein kleiner Campingplatz in Wernigerode bildet da gerade die große Ausnahme. Selbst an einem sonnigen Herbsttag steht auf dem Gelände „Alte Waldmühle“ lediglich ein einziger Wohnwagen. Woran liegt´s?