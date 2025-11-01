Michael Wiecker ist über Wernigerodes Stadtgrenzen hinaus für seine Back-Kreationen bekannt. Nun veröffentlicht der Konditormeister ein Buch, das weit mehr als Torten-Rezepte enthält. Was es damit auf sich hat und welche prominenten Weggefährten dabei eine Rolle spielen.

Wernigerode. - Um die Rezepte für ihre Tortenkreationen machen Konditoren oft ein Geheimnis, hüten sie wie einen Schatz. Doch der Wernigeröder Konditormeister Michael Wiecker, dessen Café am Marktplatz und die darin erhältlichen süßen Sünden über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind, geht nun einen ganz anderen Weg. Er veröffentlicht ein Buch. Darin verrät er aber nicht nur Rezepturen, wie der Buchtitel schon verrät: „Der Tortenphilosoph“. Was steckt dahinter?