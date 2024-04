Der Edeka-Supermarkt in Wernigerodes Wohngebiet Burgbreite ist in den vergangenen Tagen modernisiert worden. Zur Eröffnung können sich die Kunden auf einige Überraschungen freuen.

Supermarkt in Wernigerode nach Umbau völlig gewandelt: Was für Kunden neu ist

Der Edeka-Supermarkt in Wernigerode hat wieder für Besucher geöffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Knapp zwei Wochen war der Edeka in Wernigerodes Burgbreite geschlossen. Am Donnerstag (25. April) steht die Wiedereröffnung mit vielen Neuerungen an. Und die Kunden werden ihre „Burgbreite-Kaufhalle“, wie der Supermarkt im Volksmund heißt, nicht wiedererkennen.