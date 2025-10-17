Kommunalpolitik im Harz Eklat im Stadtrat Wernigerode: Streit um Klimaplan sorgt für persönliche Anfeindungen
Ein Antrag zum Umgang mit Wetterextremen bringt Wernigerodes Stadtrat zum Kochen. Zwischen süffisanten Kommentaren, Social-Media-Zoff und einem Eklat im Ausschuss droht die Debatte zu entgleisen.
17.10.2025, 06:15
Wernigerode. - Rund um den Vorstoß für einen Aktionsplan gegen Klimawandel-Folgen von Stadträtin Julia Angelov (Bunte Liste/Die Linke) gibt es Stunk in Wernigerode. Grund ist nicht der Inhalt der Beschlussvorlage, sondern das Verhalten einiger Stadträte - nun kam es zum Eklat.