weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Sinkende Schülerzahlen seit Jahren: Fusion geplant: Droht an der Kreismusikschule Harz das Aus für bezahlbaren Unterricht?

Sinkende Schülerzahlen seit Jahren Fusion geplant: Droht an der Kreismusikschule Harz das Aus für bezahlbaren Unterricht?

Eltern im Harz müssen im Sachsen-Anhalt-Vergleich bereits besonders viel für Unterricht ihrer Kinder an der Kreismusikschule bezahlen. Die Einrichtung steht nun vor einer einschneidenden Wende. Das weckt böse Befürchtungen.

Von Holger Manigk 15.11.2025, 06:30
Die Kreismusikschule Harz bietet Unterricht an sieben Orten im Landkreis an: Wernigerode, Blankenburg, Quedlinburg, Ballenstedt, Halberstadt, Osterwieck und Dardesheim.
Die Kreismusikschule Harz bietet Unterricht an sieben Orten im Landkreis an: Wernigerode, Blankenburg, Quedlinburg, Ballenstedt, Halberstadt, Osterwieck und Dardesheim. Archivfoto: Kreismusikschule Harz

Landkreis Harz. - Können sich Familien Unterricht an der Kreismusikschule (KMS) Harz bald nicht mehr leisten? Das befürchten einige Eltern, Lehrer und der Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt.