Sinkende Schülerzahlen seit Jahren Fusion geplant: Droht an der Kreismusikschule Harz das Aus für bezahlbaren Unterricht?
Eltern im Harz müssen im Sachsen-Anhalt-Vergleich bereits besonders viel für Unterricht ihrer Kinder an der Kreismusikschule bezahlen. Die Einrichtung steht nun vor einer einschneidenden Wende. Das weckt böse Befürchtungen.
15.11.2025, 06:30
Landkreis Harz. - Können sich Familien Unterricht an der Kreismusikschule (KMS) Harz bald nicht mehr leisten? Das befürchten einige Eltern, Lehrer und der Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt.