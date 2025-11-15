Sinkende Schülerzahlen seit Jahren Fusion geplant: Droht an der Kreismusikschule Harz das Aus für bezahlbaren Unterricht?

Eltern im Harz müssen im Sachsen-Anhalt-Vergleich bereits besonders viel für Unterricht ihrer Kinder an der Kreismusikschule bezahlen. Die Einrichtung steht nun vor einer einschneidenden Wende. Das weckt böse Befürchtungen.