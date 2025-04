Der neue Gerätewagen wird am Sonntag, 4. Mai 2025, auf dem Marktplatz in Hasselfelde eingeweiht.

Hasselfelde. - Sie ist seit 1870 im Einsatz, 2025 wird ihr 155-jähriges Bestehen gefeiert: Anlässlich des Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Hasselfelde ist in der Oberharz-Stadt ein Fest-Wochenende mit viel Programm geplant.

Feuerwehr Hasselfelde: Großes Fest zum Jubiläum geplant

Das Jubiläumswochenende findet am 3. und 4. Mai statt. Gefeiert werden aber nicht nur 155 Jahre Feuerwehr Hasselfelde, sondern auch das 75-jährige Bestehen der Jugendabteilung der Brandbekämpfer. Und dazu kommen noch 20 Jahre Feuerwehr-Förderverein Hasselfelde. Eine Menge Jubiläen also, die an dem Wochenende begangen werden sollen.

Los gehen die Festlichkeiten am Sonnabend, 3. Mai, um 13 Uhr im Kurpark. Dort finden Löschangriff-Wettkämpfe statt. Zudem wird es eine Technik-Ausstellung geben, bei der unter anderem der neue Gerätewagen Logistik von den Besuchern in Augenschein genommen werden kann.

Für Kinder steht an diesem Tag im Kurpark eine Hüpfburg bereit. Ebenso wird Kaffee und Kuchen angeboten. Beides wird vom Verein Eisperlen Hasselfelde zur Verfügung gestellt.

Neuer Einsatzwagen wird auf Marktplatz Hasselfelde eingeweiht

Weiter geht es am Sonntag, 4. Mai. Für 10.30 Uhr ist ein Festgottesdienst in der St.-Antonius-Kirche geplant, teilt Pfarrer Karsten Höpting mit. Anschließend wird auf dem Marktplatz vor der Kirche der neue Gerätewagen Logistik eingeweiht. Das Fahrzeug ist erst kürzlich in Hasselfelde eingetroffen. Der Gerätewagen Logistik dient als Unterstützung für Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Mit diesem können unter anderem Ölschäden an Wasser und Land behoben werden.

Einwohner Hasselfeldes und Gäste von außerhalb sind an beiden Tagen herzlich willkommen, um mit den Kameraden die vielen Jubiläen zu feiern, teilt die Freiwillige Feuerwehr Hasselfelde mit.