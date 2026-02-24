Eil
Demografischer Wandel im Harz Geburtenknick in Wernigerodes Ortsteilen: Droht den Dorf-Kitas als Nächstes das Aus?
Nur drei Babys in Schierke, gerade einmal eins in Benzingerode: In einigen Wernigeröder Ortsteilen sinkt die Kinderzahl dramatisch. Stehen jetzt auch die Dorf-Kitas auf der Kippe?
Aktualisiert: 24.02.2026, 11:45
Wernigerode. - Mit jeweils fünf Geburten im Jahr 2025 sind Reddeber und Silstedt die Spitzenreiter der Wernigeröder Ortsteile. In den übrigen Dörfern rund um die Harzstadt sieht die Bilanz deutlich schlechter aus.