Demografischer Wandel im Harz Geburtenknick in Wernigerodes Ortsteilen: Droht den Dorf-Kitas als Nächstes das Aus?

Nur drei Babys in Schierke, gerade einmal eins in Benzingerode: In einigen Wernigeröder Ortsteilen sinkt die Kinderzahl dramatisch. Stehen jetzt auch die Dorf-Kitas auf der Kippe?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 24.02.2026, 11:45
Was bedeuten die sinkenden Neugeborenenzahlen für die Kitas in Wernigerodes Ortsteilen? Symbolfoto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Wernigerode. - Mit jeweils fünf Geburten im Jahr 2025 sind Reddeber und Silstedt die Spitzenreiter der Wernigeröder Ortsteile. In den übrigen Dörfern rund um die Harzstadt sieht die Bilanz deutlich schlechter aus.