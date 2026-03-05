weather heiter
Die Sanierung der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode startet später – und mit einem völlig neuen Bauablauf. Welche Straßen zuerst gesperrt werden und was das für Autofahrer bedeutet.

Von Holger Manigk 05.03.2026, 06:15
Auf der Westerntor-Kreuzung treffen am Rande von Wernigerodes Innenstadt Bundesstraße 244, Landesstraße 100 und die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen aufeinander.
Wernigerode. - Wichtige Änderung bei einer anstehenden Großbaustelle in Wernigerode: Die Sanierungsarbeiten auf der vielbefahrenen Kreuzung am Westerntor beginnen nicht nur später. Zum Start werden auch andere Bereiche gesperrt als zunächst geplant.