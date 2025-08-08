Stressige und lange Arbeitstage sind Alltag für die Konditorin und Cafébetreiberin Anja Schult aus Wernigerode im Harz. An Sommerurlaub ist kaum zu denken. Doch es gibt auch im Harz Rückzugsorte, wo sie zwischen Backen und Bauen Kraft tanken kann, sagt sie, und verrät ihre Geheimtipps.

Konditormeisterin Anja Schult betreibt das Café „Tausendschön“ in der Wernigeröder Burgstraße. Aber an welchen Orten im Harz verbringt sie ihre Freizeit am liebsten?

Wernigerode/sr. - Sie betreibt ein Café in der Wernigeröder Innenstadt und baut mit ihrem Verlobten André Sonsalla die Krellsche Schmiede, der ein Dasein als Lost Place drohte, zu einer Eventlocation um - viele Gelegenheiten zum Reisen oder für große Ausflüge bleiben der Konditormeisterin Anja Schult da nicht. Doch im Harz, verrät die 29-Jährige im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke, hat sie Lieblingsorte und Geheimtipps, um Kraft zu tanken.