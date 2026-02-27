Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität Harz startet Millionen-Offensive: Diese maroden Straßen und Schulen werden zuerst saniert
Der Landkreis Harz hat über gut die Hälfte seiner Millionen aus dem Infrastruktur-Sondervermögen entschieden. An welchen Orten kaputte Straßen und Schulen zuerst profitieren sollen.
27.02.2026, 06:15
Landkreis Harz. - Der Landkreis Harz erhält 68 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes – gut die Hälfte davon ist nun verplant für die Sanierung von maroden Schulen und Straßen. 21 Projekte sollen zunächst angegangen werden.