weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität: Harz startet Millionen-Offensive: Diese maroden Straßen und Schulen werden zuerst saniert

Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität Harz startet Millionen-Offensive: Diese maroden Straßen und Schulen werden zuerst saniert

Der Landkreis Harz hat über gut die Hälfte seiner Millionen aus dem Infrastruktur-Sondervermögen entschieden. An welchen Orten kaputte Straßen und Schulen zuerst profitieren sollen.

Von Holger Manigk 27.02.2026, 06:15
Die Sanierung des Hauses „Käthe Kollwitz“ des Gymnasiums Martineum in Halberstadt ist die größte Einzelinvestition des Landkreises Harz aus dem Infrastruktur-Sondervermögen.
Die Sanierung des Hauses „Käthe Kollwitz“ des Gymnasiums Martineum in Halberstadt ist die größte Einzelinvestition des Landkreises Harz aus dem Infrastruktur-Sondervermögen. Foto: Sabine Scholz

Landkreis Harz. - Der Landkreis Harz erhält 68 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes – gut die Hälfte davon ist nun verplant für die Sanierung von maroden Schulen und Straßen. 21 Projekte sollen zunächst angegangen werden.