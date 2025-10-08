Premiere für die Fans des FC Einheit Wernigerode: Der Fußballclub aus Hasserode hat ein eigenes Stickeralbum aufgelegt. Präsentiert wird es erstmalig am 11. Oktober 2025 am Rewe-Markt am Dornbergsweg.

Harzer Fußballer zum Einkleben: Premiere für erstes Stickeralbum bei Rewe

Der Nachwuchs des FC Einheit Wernigerode ist schon voller Vorfreude auf das erste Stickeralbum des Fußballvereins aus Hasserode und lädt alle Fußballfans zur offiziellen Präsentation ein.

Wernigerode. - Eigentlich ist es ein Begriff aus dem American Football: mit einer Kickoff‑Party präsentiert der FC Einheit Wernigerode sein erstes eigenes Stickeralbum. Dort können Fans ihre Lieblinge einkleben: vom jüngsten aktuellen Kicker bis zur Vereinslegende.