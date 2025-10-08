FC Einheit Wernigerode Harzer Fußballer zum Einkleben: Premiere für erstes Stickeralbum bei Rewe
Premiere für die Fans des FC Einheit Wernigerode: Der Fußballclub aus Hasserode hat ein eigenes Stickeralbum aufgelegt. Präsentiert wird es erstmalig am 11. Oktober 2025 am Rewe-Markt am Dornbergsweg.
08.10.2025, 08:00
Wernigerode. - Eigentlich ist es ein Begriff aus dem American Football: mit einer Kickoff‑Party präsentiert der FC Einheit Wernigerode sein erstes eigenes Stickeralbum. Dort können Fans ihre Lieblinge einkleben: vom jüngsten aktuellen Kicker bis zur Vereinslegende.