Der Harz bietet im Herbst viele Möglichkeiten, um ausgiebig zu wandern. Und manchmal kann man auf den Touren sogar etwas lernen. Ein Beispiel dafür ist der Forstrundwanderweg bei Elbingerode.

Unter anderem an der Zillierbachtalsperre führt der Forstrundwanderweg vorbei.

Elbingerode. - Nicht nur lassen sich in der Herbstzeit gut Pilze in den Harzer Wäldern sammeln. Die zahlreichen Wanderwege laden auch zu ausgiebigen Spaziergängen im bunter werdenden Blätterwald ein, so auch im Oberharz. Beispiele, welche Routen sich in derJahreszeit gut zum Wandern eignen, gibt es etwa bei Elbingerode.