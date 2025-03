In Wernigerode werden immer noch Hochwasser-Schäden von 2017 behoben. Welche Baustelle an der Holtemme nun abgeschlossen ist und welche als nächstes in Angriff genommen werden sollen.

Hochwasser-Schaden von 2017 in Wernigerode behoben: Weitere Baustellen an Holtemme stehen an

Die Hochwasserschäden an der Ufermauer und dem Wehr am Argenta-Wohnpark in Wernigerode sind ausgebessert.

Wernigerode. - Siebeneinhalb Jahre nach dem Harz-Hochwasser im Sommer 2017 ist einer der gravierendsten Schäden in Wernigerode behoben: Die erneuerte Holtemme-Ufermauer am Argenta-Wohnpark in Hasserode samt Wehr ist am Mittwoch, 12. März, eingeweiht worden. Nun stehen weitere Wasser-Baustellen im Stadtgebiet an.