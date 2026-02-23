weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Eine Ferienanlage in Schierke erhält 2026 wieder Bestnoten von Gästen – und lässt fast alle Hotel-Konkurrenten in Sachsen-Anhalt hinter sich. Jetzt plant das Team eine Überraschung.

Von Holger Manigk 23.02.2026, 11:00
So sieht der neue Frühstücksraum der Ferienanlage „Zum Wildbach“ in Schierke aus.
So sieht der neue Frühstücksraum der Ferienanlage „Zum Wildbach“ in Schierke aus. Foto: Ferienanlage „Zum Wildbach“

Schierke. - Das beliebteste Hotel Sachsen-Anhalts steht in Schierke – wenn es nach Holiday Check geht. Die eigenen Angaben zufolge reichweitenstärkste Erholungsurlaub-Plattform im deutschsprachigen Raum zeichnet die Ferienanlage „Zum Wildbach“ 2026 wieder für besonders gute Bewertungen aus.