Dunkle Schaufenster, geschlossene Türen: Immer mehr Geschäfte in Wernigerode stehen leer. Hat Wernigerode ein Innenstadtproblem? Was sich hinter den Kulissen tut.

Weitere Geschäfte schließen in Wernigerode: Stirbt die Innenstadt aus?

In Wernigerodes Westernstraße sind mehrere Geschäfte verwaist. Der Leerstand wird noch zunehmen: In mehreren Geschäften finden Räumungsverkäufe statt.

Wernigerode. - „Alles muss raus“ prangt in Großbuchstaben an einem Laden an der Westernstraße. Er schließt noch im Jahr 2026, bestätigt eine Mitarbeiterin. Das Modegeschäft schräg gegenüber ist seit Monaten verwaist. In der gesamten Fußgängerzone bremsen leere Schaufenster die Einkaufslust. Bald kommen noch zwei Traditionsgeschäfte – die „Kulisse“ und „Harzer Stricksachen“ – hinzu.