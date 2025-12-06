Mit der Rübelandbahn können Eisenbahnliebhaber dank zweier Sonderfahrten am Wochenende, 6. und 7. Dezember 2025, in den Höhlenort Rübeland fahren. Am Nikolaustag wartet auf die Kinder eine besondere Überraschung.

Mit der Bergkönigin in den Oberharz: Dampflok fährt am Nikolaustag nach Rübeland

Mit der Rübelandbahn geht es am 6. und 7. Dezember 2025 zu zwei Sonderfahrten durch den winterlichen Harzwald von Blankenburg aus nach Rübeland.

Rübeland. - Gleich zwei Fahrten mit der Rübelandbahn werden am Wochenende, 6. und 7. Dezember, angeboten. Dann geht es von Blankenburg aus in den Höhlenort Rübeland. Dort wird Besuchern in der Baumannshöhle zudem an beiden Tagen eine besondere Theateraufführung geboten.