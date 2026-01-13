Minus 13 Grad Celsius im Harz, ein zugefrorener Teich – und viele Mutige. In Wernigerode erlebten 150 Gäste einen besonderen Gottesdienst. Was diese Tauferinnerung so einzigartig machte.

Mut, Glaube und minus 13 Grad: Wernigeröder gehen zum Gottesdienst eisbaden - die besten Fotos

Während Zuschauer am Rand des winterlichen Reddeberteichs mit Winterjacken und Mützen dick eingepackt sind, wagen sich viele Mutige in das eiskalte Gewässer bei Wernigerode.

Wernigerode. - Das meiste Aufsehen erregte ein weißer Van, der direkt am Zugang zum Reddeberteich parkte. „Voß & Bier – Bestattungen“ stand gut lesbar auf der Fahrertür. „Die haben wirklich an alles gedacht“, war noch einer der harmloseren Kommentare. Und mancher Mutige, der mit dem Vorsatz gekommen war, zusammen mit anderen ins eiskalte Gewässer im Norden Wernigeroders einzutauchen, fragte sich kurz, ob das wirklich so eine gute Idee war.