Mit der „Spinn-Stube“ soll in Benneckenstein ein neues Zentrum für Kultur und Begegnung entstehen. Interessierte können sich dort treffen und Veranstaltungen anbieten. Zudem können Besucher den persönlichen Geschichten und Erinnerungen der Einwohner lauschen.

Neue Attraktion für Kultur und Treffs geplant: „Spinn-Stube“ im Harz wird eröffnet

Die „Spinn-Stube“ in Benneckenstein wird am 19. September eröffnet.

Benneckenstein. - Die Spinnstube – einst ein Ort, an dem bis ins 19. Jahrhundert vor allem junge, unverheiratete Frauen in den Wintermonaten abends gemeinsam Handarbeiten verrichteten und der als zentraler sozialer Ort für ländliche Gemeinschaften diente. Nun soll mit der „Spinn-Stube“ in Benneckenstein ein neuer Raum entstehen, der an die Tradition der Harzer Spinnstuben als Treffpunkte für Gemeinschaft und Austausch anknüpft.