Wernigerode ist in Oktoberfest-Stimmung: Ein Wochenende lang wird die Wiesngaudi in der Harz-Stadt gefeiert. Doch für Kurzentschlossene könnten die Party-Abende mit einer Enttäuschung enden.

Die Wernigeröder Wiesngaudi 2025 ist eröffnet: Mit dabei sind Janine, Pia und Heiko (von links).

Wernigerode - Frauen in farbenfrohen Dirndl und Männer in feschen Lederhosen prägen wieder das Stadtbild von Wernigerode: Das Wiesngaudi-Party-Wochenende auf dem Ochsenteichgelände ist eingeläutet! Doch für Fans der Harzer Oktoberfest-Auflage gibt es auch schlechte Nachrichten.