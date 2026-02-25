Am Rande der Kreistagssitzung ist am Mittwoch (25. Februar) eine Petition mit Unterschriften gegen das ab Mitte Mai auf dem Brocken geplante Camp der Bundeswehr übergeben worden. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) überraschte mit klaren Hoffnungen gegenüber der Bundeswehr.

Die Bundeswehr unterstützte die Löscharbeiten beim Brockenbrand im Spätsommer 2024 mit Hubschraubern.

Schierke/Halberstadt. - Der Protest gegen das vom 15. bis 31. Mai auf der Brockenkuppe geplante Karriere-Camp der Bundeswehr reißt nicht ab. Am Mittwoch (25. Februar) übergab ein Vertreter der Initiatorin einer Protest-Aktion während der Sitzung des Kreistags Unterschriftslisten an Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Nach eigenen Angaben unterstützen demnach 14.574 Unterzeichner ihre Petition gegen das Camp. Der Landrat wiederum nutzte die Übergabe, um in der Einwohnerfragestunde zum Camp Position zu beziehen. Dabei überraschte er – wie er vorab auf Anfrage gegenüber der Redaktion angekündigte hatte – mit einem klaren Wunschkatalog gegenüber der Bundeswehr.