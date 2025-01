Der Ausbau des Töpfermarktes in Benneckenstein soll 2025 beginnen, der Jugendclub seine Arbeit aufnehmen. Ortsbürgermeister Kay Rogge (parteilos) im Kurz-Interview über nahe und ferne Vorhaben im Oberharz-Städtchen.

Revitalisierung des Harzbads: Welche Projekte in Benneckenstein 2025 geplant sind

Am Harzbad in Benneckenstein soll ein Feriendorf entstehen. Auch wenn der Ortsbürgermeister nicht vor einem Baustart vor 2026 ausgeht, liegt das Hauptaugenmerk auf diesem Projekt.

Benneckenstein/dm. - Die Revitalisierung des Harzbads und der Neubau der Ferienhaussiedlung: Diese zwei wichtigen Projekte für die kommende Zeit nennt Benneckensteins Ortsbürgermeister Kay Rogge im Gespräch mit Reporter Matthias Distler. Doch auch in näherer Zukunft stehen einige Projekte an: Manche, wie der Jugendclub, sind bereits auf der Zielgeraden, andere fangen erst an.