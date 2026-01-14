weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Restaurants Im Harz: Sternekoch Robin Pietsch spricht offen über den Druck für 2026

Zwei Restaurants im Harz Nach Michelin-Erfolg und TV-Hype: Sternekoch Robin Pietsch spricht offen über den Druck für 2026

Welche Schlagzeile möchte Robin Pietsch 2026 über sich selbst lesen? Der Harzer Spitzenkoch verrät, wie viel Druck Michelin-Sterne und TV-Erfolge mit sich bringen und wie er damit umgeht.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 15.01.2026, 20:54
Robin Pietsch betreibt zwei Sterne-Restaurants in Wernigerode und ist regelmäßig in mehreren TV-Formaten zu sehen.
Robin Pietsch betreibt zwei Sterne-Restaurants in Wernigerode und ist regelmäßig in mehreren TV-Formaten zu sehen. Foto: Ben Kruse

Wernigerode. - 2025 ist für den Wernigeröder Spitzenkoch Robin Pietsch ein Erfolgsjahr gewesen: Sein „Zeitwerk“ erhielt einen Michelin-Stern, das benachbarte „Pietsch“ sogar zwei. Auch im Fernsehen feierte er mit mehreren Formaten Quotenerfolge. Wie sehr setzt ihn das für 2026 unter Druck? Darüber spricht der 37-Jährige mit Reporterin Sandra Reulecke.