Vom Husky-Schnupper-Trekking bis zur Eisdisco – das Wochenende in Schierke bietet eine bunte Mischung aus Outdoor-Abenteuern und winterlichen Erlebnissen für die ganze Familie. Wann was stattfindet.

Rodeln im Kurpark oder doch lieber am Loipeneinstieg in Schierke?

Schierke. - Die Schierker Wintersportwochen sind in vollem Gange: Am letzten Januar-Wochenende lockt der Wernigeröder Ortsteil mit einem vielfältigen Programm für Jung und Alt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird Besuchern ordentlich eingeheizt.

Am Freitag, 31. Januar, findet von 10 bis 15 Uhr das Husky-Schnupper-Trekking durch den Kurpark statt. Kerstin Galisch gibt den Teilnehmern einen Einblick in den Schlittenhundesport. Interessierte ab 16 Jahren können für 10 Euro eine Schnupperrunde drehen, informiert die Wernigerode Tourismus GmbH.

Im Anschluss kümmern sich die Mitarbeiter von Kose Events ab 15.30 Uhr um das leibliche Wohl. Kinder können sogar ihr eigenes Stockbrot backen und nebenan auf der Bahn im Kurpark rodeln, während Eltern sich mit Glühwein aufwärmen.

Kreativität ist beim Iglufest im Kurpark in Schierke gefragt

Um 19 Uhr startet dann das Eisstockschießen in Schierker Feuerstein Arena. Einzelstarter und Teams können sich per Mail an info@schierke-am-brocken.de oder telefonisch unter der Rufnummer 039455/ 86 80 anmelden.

Der Samstag, 1. Februar, startet von 10 bis 14 Uhr mit dem Iglufest im Kurpark. Alle, die Lust haben, können kreativ sein und eigene Schneefiguren bauen. Währenddessen wird DJ Vossi für passende Musik sorgen. Von 18 bis 22 Uhr kann in der Schierker Feuerstein Arena bei einer Eisdisco weitergefeiert werden.

Eine abwechslungsreiche Winterwanderung mit drei verschiedenen Stationen zu den Themen Achtsamkeit, Genuss und Aktion? „Die Wanderei“ macht es am Sonntag, 2. Februar, von 10 bis 14 Uhr möglich. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Zudem gibt es unter anderem hilfreiche Tipps rund ums Wandern inklusive erprobter Packliste.

Von 16 bis 20 Uhr kann dann am Rodelhang am Loipeneinstieg am Parkhaus „Am Winterbergtor“ gerodelt werden. Mit dabei: DJ Vossi, die Schierker Jagdhornfreunde, die Feuershow Harz und Feuerskulpturen im Schnee.