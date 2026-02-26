Dreharbeiten im Harz „Schule der magischen Tiere“: Kommt die Filmreihe 2026 zurück nach Wernigerode?
Obwohl Teil vier der „Schule der magischen Tiere“ zum Kino-Hit wurde, wächst bei Fans der Kinderfilme die Sorge: Steht die Reihe vor dem Aus? Was die Gerüchte befeuert – und welches kleine Detail dennoch Hoffnung weckt.
26.02.2026, 10:15
Wernigerode. - Schon drei Mal hat sich das Wernigeröder Schloss in die „Wintersteinschule“ verwandelt. Harzer standen als Komparsen vor der Kamera. Schaulustige beobachteten Dreharbeiten mitten in der Innenstadt. Doch nun steht die große Frage im Raum: Kehrt „Die Schule der magischen Tiere“ zurück nach Wernigerode?