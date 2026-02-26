weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  „Schule der magischen Tiere": Kommt die Filmreihe 2026 zurück nach Wernigerode?

Dreharbeiten im Harz „Schule der magischen Tiere“: Kommt die Filmreihe 2026 zurück nach Wernigerode?

Obwohl Teil vier der „Schule der magischen Tiere“ zum Kino-Hit wurde, wächst bei Fans der Kinderfilme die Sorge: Steht die Reihe vor dem Aus? Was die Gerüchte befeuert – und welches kleine Detail dennoch Hoffnung weckt.

Von Sandra Reulecke 26.02.2026, 10:15
Emilia Maier spielt seit dem ersten Teil der Filmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ Ida – ihr treuer Begleiter ist Fuchs Rabbat.
Emilia Maier spielt seit dem ersten Teil der Filmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ Ida – ihr treuer Begleiter ist Fuchs Rabbat. Foto: Wolfgang Aichholzer/Leonine Studios

Wernigerode. - Schon drei Mal hat sich das Wernigeröder Schloss in die „Wintersteinschule“ verwandelt. Harzer standen als Komparsen vor der Kamera. Schaulustige beobachteten Dreharbeiten mitten in der Innenstadt. Doch nun steht die große Frage im Raum: Kehrt „Die Schule der magischen Tiere“ zurück nach Wernigerode?